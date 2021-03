Vaccino Covid, incontro Spallanzani-sviluppatori Sputnik (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ in corso oggi un meeting tra l’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e il Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologia N. Gamaleya, noto per aver sviluppato il Vaccino russo ‘Sputnik V‘. Lo comunicazione ce la da sui social l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Vaccino Covid: ecco l’incontro “L’incontro – spiegano dall’Unità di Crisi – si svolge nell’ambito di un consolidato rapporto di cooperazione scientifica tra Roma e Mosca teso a facilitare il dialogo anche per sviluppi produttivi”. All’incontro di oggi partecipano anche l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, il direttore del Centro N. Gamaleya Alexander Gintsburg, e Nina Kandelaki, direttore del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) E’ in corso oggi un meeting tra l’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzarodi Roma e il Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologia N. Gamaleya, noto per aver sviluppato ilrusso ‘V‘. Lo comunicazione ce la da sui social l’Unità di Crisi-19 della Regione Lazio.: ecco l’“L’– spiegano dall’Unità di Crisi – si svolge nell’ambito di un consolidato rapporto di cooperazione scientifica tra Roma e Mosca teso a facilitare il dialogo anche per sviluppi produttivi”. All’di oggi partecipano anche l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato, il direttore del Centro N. Gamaleya Alexander Gintsburg, e Nina Kandelaki, direttore del ...

