Vaccino Covid, il governo vuole accelerare: si punta alla dose unica per vaccinare due milioni in più di italiani (Di venerdì 5 marzo 2021) Iniziata la riunione sul piano vaccini anti-Covid 19 tra i ministri Mariastella Gelmini (Affari regionali) e Roberto Speranza (Salute), i presidenti di Regione, il commissario all'emergenza, generale Francesco Figliuolo, e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 marzo 2021) Iniziata la riunione sul piano vaccini anti-19 tra i ministri Mariastella Gelmini (Affari regionali) e Roberto Speranza (Salute), i presidenti di Regione, il commissario all'emergenza, generale Francesco Figliuolo, e il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio. L'articolo .

Tg3web : Venti anziani ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Bologna, già immunizzati con doppia d… - repubblica : Covid, l'Italia blocca l'esportazione del vaccino AstraZeneca d'intesa con l'Ue: La decisione del governo non ha pr… - fanpage : Il generale Figliuolo, “in confronto agli ingegneri di Amazon, è un apprendista” sulla logistica. Il duro attacco d… - FantaSecolo : @JCimador @lauracaschera Che te ne fai del vaccino se non ci sono motivi scientifici validi? Prenditi il covid, tanto è un raffreddore - AvezzanoTw : Vaccino anti #covid · Prosegue la vaccinazione ad #Avezzano con il richiamo al personale sanitario. Il sindaco: 'C'… -