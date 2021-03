Vaccino Covid, De Luca: “Lavoriamo per produrli in Campania” (Di venerdì 5 marzo 2021) Vaccino Covid, il governatore della Campania Vincenza De Luca ha aperto alla produzione autonoma del farmaco Tema caldo delle ultime settimane è quello relativo al Vaccino anti Covid. In attesa che altre aziende farmaceutiche ricevano l’ok alla commercializzazione da parte dell’Ema, si sta cercando di accelerare la produzione e la somministrazione delle dosi già a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 marzo 2021), il governatore dellaVincenza Deha aperto alla produzione autonoma del farmaco Tema caldo delle ultime settimane è quello relativo alanti. In attesa che altre aziende farmaceutiche ricevano l’ok alla commercializzazione da parte dell’Ema, si sta cercando di accelerare la produzione e la somministrazione delle dosi già a L'articolo proviene da Inews.it.

robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - RobertoBurioni : In Minnesota un milione di vaccinati, tra loro 14 casi di COVID-19, tutti senza sintomi o quasi, per lo più in sani… - repubblica : Covid, l'Italia blocca l'esportazione del vaccino AstraZeneca d'intesa con l'Ue: La decisione del governo non ha pr… - mariacarla1963 : RT @ZioKlint: Qualcuno ha ancora cervello e coraggio. Il dottore che non mette la mascherina: «E non mi vaccino. Il Covid si può curare» h… - silviaturin : RT @RobertoBurioni: In Minnesota un milione di vaccinati, tra loro 14 casi di COVID-19, tutti senza sintomi o quasi, per lo più in sanitari… -