Vaccino Covid, Bonaccini: “Da governo età e categorie prioritarie” (Di venerdì 5 marzo 2021) Vaccino Covid, il governo Draghi stabilisca le fasce d’età e le categorie da immunizzare prima. “E’ compito specifico e urgente dello Stato indicare quali siano le fasce di popolazione o le categorie che vanno vaccinate prioritariamente” dice il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini al termine del confronto nella cabina di regia con i ministri degli Affari regionali Mariastella Gelmini e della Salute Roberto Speranza, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, con il commissario straordinario per l’emergenza Covid generale Francesco Paolo Figliuolo e con gli enti territoriali. Bisogna “creare condizioni di semplificazione e di estrema chiarezza sulle categorie da vaccinare, anche in relazione alle modalità che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021), ilDraghi stabilisca le fasce d’età e leda immunizzare prima. “E’ compito specifico e urgente dello Stato indicare quali siano le fasce di popolazione o leche vanno vaccinate prioritariamente” dice il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefanoal termine del confronto nella cabina di regia con i ministri degli Affari regionali Mariastella Gelmini e della Salute Roberto Speranza, con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, con il commissario straordinario per l’emergenzagenerale Francesco Paolo Figliuolo e con gli enti territoriali. Bisogna “creare condizioni di semplificazione e di estrema chiarezza sulleda vaccinare, anche in relazione alle modalità che ...

