Vaccino covid AstraZeneca, ecco quante dosi per l’Italia (Di venerdì 5 marzo 2021) Cinque milioni di dosi del Vaccino AstraZeneca contro il covid sono previste per l’Italia nel primo trimestre 2021 e 20 milioni nel secondo. “Ribadisco il nostro impegno totale a fornire le quantità che abbiamo previsto all’Unione Europea. Nel caso dell’Italia si tratta di 5 milioni nel primo trimestre e 20 milioni nel secondo trimestre. Sono quantità che possono essere anche importate da altri Paesi e attualmente stiamo cercando di ottimizzare la nostra catena di produzione con tutti gli impianti che abbiamo nel mondo” sottolinea Lorenzo Wittum, Ad di AstraZeneca Italia, in un’intervista a ClassCnbc. “A febbraio abbiamo già consegnato – fa il punto Wittum – più di 1,5 milioni di dosi: stiamo lavorando giorno e notte per gestire l’impegno che abbiamo ... Leggi su udine20 (Di venerdì 5 marzo 2021) Cinque milioni didelcontro ilsono previste pernel primo trimestre 2021 e 20 milioni nel secondo. “Ribadisco il nostro impegno totale a fornire le quantità che abbiamo previsto all’Unione Europea. Nel caso delsi tratta di 5 milioni nel primo trimestre e 20 milioni nel secondo trimestre. Sono quantità che possono essere anche importate da altri Paesi e attualmente stiamo cercando di ottimizzare la nostra catena di produzione con tutti gli impianti che abbiamo nel mondo” sottolinea Lorenzo Wittum, Ad diItalia, in un’intervista a ClassCnbc. “A febbraio abbiamo già consegnato – fa il punto Wittum – più di 1,5 milioni di: stiamo lavorando giorno e notte per gestire l’impegno che abbiamo ...

robersperanza : Oggi superiamo 5 milioni di dosi di vaccino Covid somministrate in Italia. Grazie alle donne e agli uomini del Serv… - RobertoBurioni : In Minnesota un milione di vaccinati, tra loro 14 casi di COVID-19, tutti senza sintomi o quasi, per lo più in sani… - repubblica : Covid, l'Italia blocca l'esportazione del vaccino AstraZeneca d'intesa con l'Ue: La decisione del governo non ha pr… - valtaro : #Vaccino anti-Covid, Ilaria Capua: 'Ecco qual è l'unico punto interrogativo' - danielsun2707 : RT @LucianoBarraCar: Possiamo star certi che se l'Italia fosse stata leader nella ricerca e PRODUZIONE dei vaccini, con una soc. controllat… -