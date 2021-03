Vaccino Covid, 1 o 2 dosi? Quello che c’è da sapere (Di venerdì 5 marzo 2021) Coronavirus in Italia e Vaccino anti Covid, quante dosi? E a distanza di quanto e a chi? Su questo e altri dubbi prova a fare chiarezza, in un intervento pubblicato su ‘La Repubblica’, l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas. Ecco Quello che c’è da sapere sulle evidenze scientifiche da considerare nel dibattito nato fra i sostenitori del modello ‘una dose di Vaccino subito a tutti’ e i ‘fedeli’ alle indicazioni approvate dalle agenzie regolatorie. Sì a una sola dose di Vaccino anti coronavirus ai guariti da Covid-19; sì a una dose di Vaccino AstraZeneca, rimandando il pensiero della seconda che si può somministrare a distanza di 3 mesi; no a una singola dose di vaccini a mRna, per i quali ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) Coronavirus in Italia eanti, quante? E a distanza di quanto e a chi? Su questo e altri dubbi prova a fare chiarezza, in un intervento pubblicato su ‘La Repubblica’, l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas. Eccoche c’è dasulle evidenze scientifiche da considerare nel dibattito nato fra i sostenitori del modello ‘una dose disubito a tutti’ e i ‘fedeli’ alle indicazioni approvate dalle agenzie regolatorie. Sì a una sola dose dianti coronavirus ai guariti da-19; sì a una dose diAstraZeneca, rimandando il pensiero della seconda che si può somministrare a distanza di 3 mesi; no a una singola dose di vaccini a mRna, per i quali ...

