Vaccino AstraZeneca, perché l'Italia ha bloccato le esportazioni in Australia (Di venerdì 5 marzo 2021) Ciò che sta accadendo con il Vaccino AstraZeneca ha un significato profondo: la penuria di dosi vaccinali anti Covid crea il primo stop di una spedizione mai effettuato da un Paese membro della Ue. Roma ha bloccato l'esportazione del Vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca in Australia. Sono le stesse fonti europee che ne hanno dato la notizia, a sottolineare che si tratta della prima volta che è stato esercitato il meccanismo previsto dal regime di controllo Ue messo in piedi dopo l'avviso della compagnia farmaceutica di un taglio nelle forniture concordate con la Ue per il primo trimestre 2021. La notizia del blocco del carico di 250.000 dosi destinate all'Australia da parte delle autorità Italiane compare oggi sulle maggiori testate estere, dalla Gran ...

