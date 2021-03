Vaccino Astrazeneca, Di Maio: “Stop esportazioni verso l’Australia? Finché ci saranno ritardi giusto bloccare forniture per Paesi non vulnerabili” (Di venerdì 5 marzo 2021) Secondo il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il blocco delle esportazioni del Vaccino Astrazeneca verso l’Australia da parte dell’Ue “non è un atto ostile verso il Paese”. Il ministro degli Esteri ha specificato che il contratto con la casa farmaceutica lo permette, e che quindi, “Finché ci saranno dei ritardi nelle forniture di vaccini anti Covid-19 da parte delle case farmaceutiche che hanno siglato dei contratti con la Commissione Ue, è giusto che i Paesi membri blocchino l’export di dosi verso i Paesi non vulnerabili”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Secondo il ministro degli Esteri, Luigi Di, il blocco delledelda parte dell’Ue “non è un atto ostileil Paese”. Il ministro degli Esteri ha specificato che il contratto con la casa farmaceutica lo permette, e che quindi, “cideinelledi vaccini anti Covid-19 da parte delle case farmaceutiche che hanno siglato dei contratti con la Commissione Ue, èche imembri blocchino l’export di dosinon”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

