Vaccino, al via le iniezioni nelle aziende. In ballo a marzo 5 milioni di dosi (Di venerdì 5 marzo 2021) Sarà il vero punto di svolta, la vaccinazione porta a porta. La Difesa ha garantito la sua partecipazione all'operazione con uomini e mezzi. E soprattutto con la riconversione di alcuni... Leggi su ilmattino (Di venerdì 5 marzo 2021) Sarà il vero punto di svolta, la vaccinazione porta a porta. La Difesa ha garantito la sua partecipazione all'operazione con uomini e mezzi. E soprattutto con la riconversione di alcuni...

fattoquotidiano : Vaccino Covid, l’Ema avvia la revisione di Sputnik. Mosca: “Pronti a fornire 50 milioni di dosi da giugno con il vi… - emenietti : Non conviene fare gli schizzinosi, coi vaccini - lucfontana : Vaccino, la situazione in Europa e in Italia (via @Corriere) - rep_roma : Vaccino, Lazio prenota un milione di dosi Sputnik: si attende via libera dell'Ema [aggiornamento delle 11:57] - NursingUp1 : Nursing Up. Infermieri e Vaccino anti-#COVID: “basta con la coercizione, serve più sensibilizzazione”.… -