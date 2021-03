Vaccino a dose unica: ok per i guariti dal Covid-19 da almeno 3 mesi, come accedere alla vaccinazione (Di venerdì 5 marzo 2021) Le persone guarite da una forma sintomatica o asintomatica di Covid-19 potranno essere vaccinate con una sola dose. A stabilirlo, per quanto riguarda l’Italia è una circolare diffusa circa 20 ore fa dal Ministero della Salute, nel contesto della Conferenza delle regioni e delle province autonome. La circolare riporta anche i criteri secondo i quali la vaccinazione “a dose unica” può essere considerata un’alternativa valida. Vaccino a dose unica: chi ne è escluso Secondo quanto disposto in materia vaccinale nella giornata di ieri, potranno accedere alla formula del Vaccino a unica dose coloro che hanno avuto il Covid, in forma sintomatica o ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Le persone guarite da una forma sintomatica o asintomatica di-19 potranno essere vaccinate con una sola. A stabilirlo, per quanto riguarda l’Italia è una circolare diffusa circa 20 ore fa dal Ministero della Salute, nel contesto della Conferenza delle regioni e delle province autonome. La circolare riporta anche i criteri secondo i quali la“a” può essere considerata un’alternativa valida.: chi ne è escluso Secondo quanto disposto in materia vaccinale nella giornata di ieri, potrannoformula delcoloro che hanno avuto il, in forma sintomatica o ...

