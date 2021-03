Vaccini, Speranza: “Già 5 milioni di somministrazioni, estendere AstraZeneca agli over 65” (Di venerdì 5 marzo 2021) Roberto Speranza ha presieduto un incontro con i rappresentanti delle Regioni italiane, illustrando i progressi del programma vaccinale nel territorio nostrano. Il Ministro della Salute ha ricordato le 180 mila dosi somministrate, nel corso della giornata di giovedì 4 marzo. Inoltre, il Ministro ha messo in evidenza l’imminente raggiungimento delle 5 milioni di somministrazioni totali. Speranza ha richiesto dunque di estendere l’utilizzo di AstraZeneca agli over 65, dopo aver illustrato i dati sopra riportati. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Robertoha presieduto un incontro con i rappresentanti delle Regioni italiane, illustrando i progressi del programma vaccinale nel territorio nostrano. Il Ministro della Salute ha ricordato le 180 mila dosi somministrate, nel corso della giornata di giovedì 4 marzo. Inoltre, il Ministro ha messo in evidenza l’imminente raggiungimento delle 5ditotali.ha richiesto dunque dil’utilizzo di65, dopo aver illustrato i dati sopra riportati. SportFace.

