Vaccini | sovranismo europeo o rispetto delle regole?

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – diDino Sorgonà Avanti con l’economia! C’eravamo augurati che il Covid desse un momento di tregua alle autorità sanitarie e permettesse di porre in primo piano la messa a punto, da parte del Governo, del Recovery Plan da presentare a Bruxelles ponendo così le premesse per un nuovo rinascimento economico. Ma la pandemia con le sue varianti si è presa tutta la scena anche questa settimana. C’è però una novità che smuove il tran tran della burocrazia della Commissione: l’Italia ha bloccato una spedizione di 250 mila dosi del vaccino di AstraZeneca all’Australia. Si tratta di dosi infialate presso lo stabilimento di Anagni e quindi sul suolo italiano. Il nostro Governo con il premier Draghi aveva posto la scorsa settimana ai governi dei 27 Paesi che costituiscono l’Unione europea, il problema delconsegne ipotizzando, anche nei ...

