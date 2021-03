Vaccini, Rampini elogia il sovranismo sanitario. “Il sogno globalista si è spappolato” (video) (Di venerdì 5 marzo 2021) Federico Rampini che elogia il “sovranismo sanitario” è tutto da gustare. Su La 7, a Piazza Pulita, Formigli e i suoi ospiti sono spiazzati. Inviato di Repubblica, uomo di sinistra, anti-trumpiano doc, di certo Rampini rappresenta una voce al di sopra di ogni sospetto di simpatie salviniane e meloniane, per dirla semplice. Si parla di piano vaccinale e gli ideologismi suonano grotteschi: “Quando i governi non sono in grado di garantire Vaccini anzitutto ai propri cittadini, la solidarietà internazionale svanisce“, afferma Federico Rampini. “Il sovranismo sanitario è legittimo”. Rampini: “I governi non sono in grado di garantire Vaccini ai propri cittadini” L’editorialista risponde così alle domande ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021) Federicocheil “” è tutto da gustare. Su La 7, a Piazza Pulita, Formigli e i suoi ospiti sono spiazzati. Inviato di Repubblica, uomo di sinistra, anti-trumpiano doc, di certorappresenta una voce al di sopra di ogni sospetto di simpatie salviniane e meloniane, per dirla semplice. Si parla di piano vaccinale e gli ideologismi suonano grotteschi: “Quando i governi non sono in grado di garantireanzitutto ai propri cittadini, la solidarietà internazionale svanisce“, afferma Federico. “Ilè legittimo”.: “I governi non sono in grado di garantireai propri cittadini” L’editorialista risponde così alle domande ...

