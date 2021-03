Vaccini, l'Australia replica all'Ue: stop dell'export è la prova della "disperazione dei Paesi" (Di venerdì 5 marzo 2021) La decisione dell’Unione europea di bloccare l’esportazione di Vaccini contro il Covid-19 verso l’Australia è la “prova della disperazione degli Paesi”. Così le autorità di Canberra replicano al no italiano all’esportazione di 250mila dosi del vaccino di AstraZeneca, osservando che qualcuno sta cercando di “violare le regole. Il mondo è in un territorio inesplorato al momento, non sorprende che alcuni Paesi violino le regole”. “Questa è una dimostrazione di quanto bene continui a fare l’Australia rispetto alla disperazione di altri Paesi”, ha aggiunto, parlando a Sky News Australia, il ministro delle Finanze, Simon Birmingham. Le autorità ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) La decisione’Unione europea di bloccare l’esportazione dicontro il Covid-19 verso l’è la “degli”. Così le autorità di Canberrano al no italiano all’esportazione di 250mila dosi del vaccino di AstraZeneca, osservando che qualcuno sta cercando di “violare le regole. Il mondo è in un territorio inesplorato al momento, non sorprende che alcuniviolino le regole”. “Questa è una dimostrazione di quanto bene continui a fare l’rispetto alladi altri”, ha aggiunto, parlando a Sky News, il ministroe Finanze, Simon Birmingham. Le autorità ...

