Vaccini, Johnson: 'Limitare l'export di vaccini mette a rischio la lotta al virus' | Di Maio: 'Italia e Ue pretendano il rispetto dei ... (Di venerdì 5 marzo 2021) 'La ripresa dal Covid dipende dalla cooperazione internazionale, e porre in atto restrizioni mette a rischio la battaglia globale dei vaccini'. Lo ha detto un portavoce di Boris Johnson all'indomani ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 marzo 2021) 'La ripresa dal Covid dipende dalla cooperazione internazionale, e porre in atto restrizionila battaglia globale dei'. Lo ha detto un portavoce di Borisall'indomani ...

fattoquotidiano : Vaccini, Johnson contro il blocco Ue delle dosi AstraZeneca in Australia: “Mette a rischio la battaglia globale” - TgLa7 : ??#Vaccini: Riunione straordinaria el comitato per i medicinali #Ema l'11 marzo per possibile ok a Johnson&Johnson - liberismorisor1 : RT @davcarretta: Boris Johnson fa sapere che 'porre in atto restrizioni mette a rischio la battaglia globale dei vaccini'. Il Regno Unito… - RogerAthom : RT @claudio_2022: Vaccini per l'Australia, a Johnson non piace la mossa di Draghi: 'Limitare le esportazioni mette a rischio la lotta al vi… - claudio_2022 : Vaccini per l'Australia, a Johnson non piace la mossa di Draghi: 'Limitare le esportazioni mette a rischio la lotta… -