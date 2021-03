Vaccini, Johnson contro il blocco Ue delle dosi AstraZeneca in Australia: “Mette a rischio la battaglia globale” (Di venerdì 5 marzo 2021) Se la Francia ha dichiarato di non escludere di seguire l’esempio dell’Italia e di intervenire in futuro per bloccare l’esportazioni extra Ue dei Vaccini, a schierarsi contro la decisione avallata da Bruxelles è il premier britannico Boris Johnson, fortemente critico verso il blocco delle 250mila dosi di AstraZeneca. “La ripresa dal Covid dipende dalla cooperazione internazionale, e porre in atto restrizioni Mette a rischio la battaglia globale dei Vaccini”, ha dichiarato un portavoce di Downing Street, che pur non citando il governo italiano, ha ricordato come Johnson abbia avuto rassicurazioni da Ursula “von der Leyen sulla la volontà Ue di non limitare le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Se la Francia ha dichiarato di non escludere di seguire l’esempio dell’Italia e di intervenire in futuro per bloccare l’esportazioni extra Ue dei, a schierarsila decisione avallata da Bruxelles è il premier britannico Boris, fortemente critico verso il250miladi. “La ripresa dal Covid dipende dalla cooperazione internazionale, e porre in atto restrizioniladei”, ha dichiarato un portavoce di Downing Street, che pur non citando il governo italiano, ha ricordato comeabbia avuto rassicurazioni da Ursula “von der Leyen sulla la volontà Ue di non limitare le ...

