Vaccini, il vademecum nel Lazio: da oggi prenotazioni al via per gli over 70 (Di venerdì 5 marzo 2021) over 70, fragili, categorie a rischio. Va avanti nel Lazio, pur con le carenze di dosi disponibili, la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Da oggi iniziano le prenotazioni... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 5 marzo 2021)70, fragili, categorie a rischio. Va avanti nel, pur con le carenze di dosi disponibili, la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Dainiziano le...

zazoomblog : Vaccini il vademecum nel Lazio: da oggi prenotazioni al via per gli over 70 - #Vaccini #vademecum #Lazio: - ilmessaggeroit : Vaccini, il vademecum nel Lazio: da oggi prenotazioni al via per gli over 70 -