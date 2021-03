Vaccini, è rissa in tv. Bassetti annienta Giarrusso che elogia Arcuri e Conte: “Vergogna” (video) (Di venerdì 5 marzo 2021) Vaccini, è rissa in tv. Bassetti disintegra Giarrusso che elogia Arcuri e Conte: «Vergogna. A lavorare». Volano gli stracci, inzuppati di parole grosse, tra Matteo Bassetti e Dino Giarrusso. Entrambi ospiti in collegamento su La7, nel salotto di Coffee Break, dove l’esponente grillino si dimostra subito inferocito. Insiste a rivendicare risultati e complimenti internazionali ricevuti, a sua detta, per la campagna vaccinale. Risultati mai arrivati. Complimenti datati all’esordio del programma di immunizzazione, come noto mai decollato. Un percorso a ostacoli accidentato da mille rinvii. Ritardi. Disguidi e caos che ci hanno portati al punto in cui siamo: una sfracello. Con l’Italia che si tinge di rosso ogni ora che ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021), èin tv.disintegrache: «. A lavorare». Volano gli stracci, inzuppati di parole grosse, tra Matteoe Dino. Entrambi ospiti in collegamento su La7, nel salotto di Coffee Break, dove l’esponente grillino si dimostra subito inferocito. Insiste a rivendicare risultati e complimenti internazionali ricevuti, a sua detta, per la campagna vaccinale. Risultati mai arrivati. Complimenti datati all’esordio del programma di immunizzazione, come noto mai decollato. Un percorso a ostacoli accidentato da mille rinvii. Ritardi. Disguidi e caos che ci hanno portati al punto in cui siamo: una sfracello. Con l’Italia che si tinge di rosso ogni ora che ...

