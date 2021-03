Vaccini, De Luca: "A lavoro per produrli in Campania" (Di venerdì 5 marzo 2021) “Si sta lavorando per la produzione del vaccino in Campania. Ci sono aziende che producono farmaci che possono attrezzarsi con l’aiuto della Regione, un aiuto finanziario anche rilevante con tecnologie necessarie, i bio reattori in modo particolare per l’infilamento del vaccino”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook. ?È una operazione che richiederà non meno di 4 mesi dal momento della stipula dell’accordo - spiega - ma stiamo lavorando in questa direzione, investire alcune decine di milioni di euro per la conversione aziendale che in modo da avere la possibilità di produrre Vaccini in Campania”. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 5 marzo 2021) “Si sta lavorando per la produzione del vaccino in. Ci sono aziende che producono farmaci che possono attrezzarsi con l’aiuto della Regione, un aiuto finanziario anche rilevante con tecnologie necessarie, i bio reattori in modo particolare per l’infilamento del vaccino”. Così il presidente della Regione, Vincenzo De, in diretta Facebook. ?È una operazione che richiederà non meno di 4 mesi dal momento della stipula dell’accordo - spiega - ma stiamo lavorando in questa direzione, investire alcune decine di milioni di euro per la conversione aziendale che in modo da avere la possibilità di produrrein”.

