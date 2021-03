Vaccini Covid, cambia di nuovo il piano: i nuovi parametri (Di venerdì 5 marzo 2021) Alice Torri Il vertice di oggi tra il nuovo commissario all’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo e le Regioni sarà il primo passo per tracciare la nuova campagna di vaccinazione in Italia. Di fronte alle amministrazioni locali che si muovono in ordine sparso, il governo ha già manifestato l’intenzione di accentrare tutta la logistica delle somministrazioni e adesso pensa Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 5 marzo 2021) Alice Torri Il vertice di oggi tra ilcommissario all’emergenza-19 Francesco Paolo Figliuolo e le Regioni sarà il primo passo per tracciare la nuova campagna di vaccinazione in Italia. Di fronte alle amministrazioni locali che si muovono in ordine sparso, il governo ha già manifestato l’intenzione di accentrare tutta la logistica delle somministrazioni e adesso pensa Impronta Unika.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid L'Italia blocca i vaccini Astrazeneca per l'Australia. Il premier australiano: 'Giusto, avete 300 morti al giorno' Dopo che ieri l'Italia ha deciso di bloccare l'esportazione di 250mila dosi di vaccino anti Covid di AstraZeneca, il premier australiano Scott Morrison ha parlato in merito alla decisione del governo, e lo ha fatto senza sollevare polemiche: 'In Italia, le persone muoiono al ritmo di 300 al ...

Al via incontro Governo, Regioni, Enti locali su piano vaccini ... il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio e il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo. Obiettivo dare una cornice nazionale al piano vaccini con un ...

Covid, dalla logistica alla distribuzione come cambia il piano vaccini del generale Figliuolo Il Sole 24 ORE Vaccino Covid, incontro Spallanzani-sviluppatori Sputnik "E' in corso un meeting tra l'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e il Centro nazionale di ricerca epidemiologica e microbiologia N. Gamaleya, noto per aver sviluppato ...

Vaccini, l’Europa rischia il caos mentre arriva la terza ondata di contagi Si levano da più parti le accuse verso la Commissione Ue per una mancanza di trasparenza nei contratti conclusi con le aziende produttrici di vaccini anti Covid-19. Nelle scorse settimane si sono soll ...

