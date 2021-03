Vaccini anticovid, Figliuolo: 'Usare tutti i siti possibili' (Di venerdì 5 marzo 2021) E' iniziata la prima riunione in videoconferenza del neo commissario all'Emergenza Figliuolo con il ministro della Salute Speranza e i governatori delle Regioni in vista dell'organizzazione del piano ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 5 marzo 2021) E' iniziata la prima riunione in videoconferenza del neo commissario all'Emergenzacon il ministro della Salute Speranza e i governatori delle Regioni in vista dell'organizzazione del piano ...

diMartedi : Andrea Scazzola è entrato in una delle prime aziende che stanno investendo in reparti e macchinari per produrre e i… - orlando21291327 : @Alberto_Cirio @_Carabinieri_ #ZEROSPRECHI -23 Ad oggi 100.000 vaccini anticovid giacciono inutilizzati nei frigori… - cronaca_news : Vaccini antiCovid in Puglia per amici e parenti: il Pd annuncia mille nomi ma poi fa marcia indietro: “Sono voci”… - CislNazionale : RT @CISLAbruzzoMoli: ?? #CgilCislUil chiedono alla Asl dell’Aquila un incontro urgente e l'apertura di un tavolo per affrontare gli argomen… - AboutPharmaHPS : L’Italia blocca una spedizione #AstraZeneca destinata all’Australia -