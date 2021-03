Vaccini al personale scolastico | boom di prenotazioni | 117mila in due giorni

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 5 marzo 2021) Dopo aver spinto e chiesto con insistenza che ilfosse inserito nelle liste dei prioritari per la ricezione del vaccino anti-Covid, il mondo della scuola ha risposto in massa alla chiamata della Regione. Dall’attivazione della piattaforma dedicata per le adesioni, alle 8 di mercoledì 3 marzo, al tardo pomeriggio di giovedì 4 sono state oltrelepervenute al portale regionale. A diffondere il dato, con un tweet, è stato l’assessore regionale all’Istruzione Fabrizio Sala, che con un “ottimo risultato” ha commentato soddisfatto il primo bilancio della campagna vaccinale per ilstatale. Le prime inoculazioni sono in calendario per lunedì 8 marzo, con vaccino AstraZeneca. La scuola, già dalla riapertura di settembre ma ...