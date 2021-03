Vaccini, addio alle fasce di rischio: si seguirà il "modello israeliano" (Di venerdì 5 marzo 2021) Gabriele Laganà Cambia il piano per le somministrazioni dei Vaccini. Via libera delle parti sociali per immunizzare i dipendenti nelle aziende Procede non troppo speditamente la campagna di vaccinazione in Italia. Ma una svolta potrebbe essere alle porte. Già nei giorni scorsi era stata avanzata la possibilità di impiegare buona parte dei 300mila volontari della Protezione civile nazionale nell'accelerazione del nuovo piano di immunizzazione che potrebbe scattare da fine marzo. Inoltre nella battaglia contro il nemico invisibile potrebbero essere coinvolti migliaia di medici e i sanitari aggiuntivi che andrebbero ad affiancare quelli delle Regioni. Il tutto per arrivare a moltiplicare per cinque l'attuale media di Vaccini somministrati al giorno, con l'obiettivo a regime di riuscire a somministrare circa 600mila dosi ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 marzo 2021) Gabriele Laganà Cambia il piano per le somministrazioni dei. Via libera delle parti sociali per immunizzare i dipendenti nelle aziende Procede non troppo speditamente la campagna di vaccinazione in Italia. Ma una svolta potrebbe essereporte. Già nei giorni scorsi era stata avanzata la possibilità di impiegare buona parte dei 300mila volontari della Protezione civile nazionale nell'accelerazione del nuovo piano di immunizzazione che potrebbe scattare da fine marzo. Inoltre nella battaglia contro il nemico invisibile potrebbero essere coinvolti migliaia di medici e i sanitari aggiuntivi che andrebbero ad affiancare quelli delle Regioni. Il tutto per arrivare a moltiplicare per cinque l'attuale media disomministrati al giorno, con l'obiettivo a regime di riuscire a somministrare circa 600mila dosi ...

StefanoFeltri : Addio al tanto celebrato (da lui) modello Conte : - via Arcuri come commissario anti Covid - via Borrelli dalla pr… - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: IL 'WHATEVER IT TAKES' DI DRAGHI SUI VACCINI – IL PIANO DI IMMUNIZZAZIONE CAMBIA: ADDIO ALLE FASCE.. - Ruggero_Po : #Zingaretti #AstraZeneca #povertà #femminicidio Zingaretti addio. Bloccata esportazione vaccini. Italiani più pov… - mkidj : RT @_DAGOSPIA_: IL 'WHATEVER IT TAKES' DI DRAGHI SUI VACCINI – IL PIANO DI IMMUNIZZAZIONE CAMBIA: ADDIO ALLE FASCE.. - _DAGOSPIA_ : IL 'WHATEVER IT TAKES' DI DRAGHI SUI VACCINI – IL PIANO DI IMMUNIZZAZIONE CAMBIA: ADDIO ALLE FASCE..… -