Vaccini | accordo Novartis-Curevac per la produzione | 200 milioni di dosi nel 2022

(Teleborsa) – Novartis e Curevac hanno firmato un accordo per la produzione congiunta del vaccino anti Covid. In base all'intesa, a partire dal secondo trimestre del 2021, verranno prodotte 50 milioni di dosi fino a raggiungere una produzione di 200 milioni di dosi nel 2022. I preparativi – trasferimento delle tecnologie e test – sono già stati avviati. La produzione avverrà in un nuovo impianto di produzione ad alta tecnologia che era già in costruzione nel sito di Novartis Kundl, in Austria. La prima fase del prodotto sarà consegnato a Curevac per il processo produttivo successivo e l'infialamento.

