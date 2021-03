Vaccini a Latina e nel Lazio: come sta andando la campagna vaccinale? Tutti i dati e le informazioni (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Lazio continua la campagna vaccinale cercando di massimizzare le dosi consegnate alla Regione. Gli ultimi dati aggiornati alle 10 di oggi, 5 marzo, contano in totale 493.062 dosi somministrate, di ... Leggi su latinatoday (Di venerdì 5 marzo 2021) Ilcontinua lacercando di massimizzare le dosi consegnate alla Regione. Gli ultimiaggiornati alle 10 di oggi, 5 marzo, contano in totale 493.062 dosi somministrate, di ...

chinafiles : I vaccini cinesi arrivano anche in Europa, ma la loro diffusione è già molto ampia in Asia, Africa e America Latina… - costancisl : RT @FnsCisllazio: Latina: penitenziaria << Vaccini anche qui>> Articolo Il Messaggero - Cronache di Latina - 05/03/2021 - FnsCisllazio : Latina: penitenziaria << Vaccini anche qui>> Articolo Il Messaggero - Cronache di Latina - 05/03/2021 - atlanteguerre : #Vaccini, corruzione e scandali. E teste che cadono. Succede in tre Paesi dell'America Latina, molto colpita dal Co… - preuniop : (di Massimiliano D'Elia) Chi lo avrebbe mai detto, i vaccini utilizzati come arma strategica a livello globale. La… -