Vaccini | “A fine marzo saremo soltanto al 56% di quanti previsti invece dalla Ue” avverte l’Altems

(Di venerdì 5 marzo 2021) Nell’ambito dell’ultimo dei suoi dettagliati report settimanali (siamo al 42esimo),(Alta scuola di economia e management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica, campus di Roma), indica che, “seppure con un buon andamento”, in merito alla tempistica indicataUe, con isiamo ancora indietro. Infatti, spiegano dal, ”a meno di un mese per raggiungere l’obiettivo delle vaccinazioni indicato dall’Ue, siamo solo al 29,06%, nonostante l’incremento del numero di punti vaccinali”.: “Aarriveremo al 56% dell’obiettivo fissatoUe” Premesso che la responsabilità di tale ritardo è da attribuire esclusivamente al mancato invio delle dosi previste da parte delle aziende produttrici, nello specifico, ...

"Nessun paese europeo può dirsi autonomo sulla produzione del vaccini. Speriamo da qui alla fine dell estate - ha spiegato - di poter vaccinare tutti i cittadini europei" "A fine anno - ha aggiunto - ...Lo stop all'export di alcune dosi di vaccino anti covid AstraZeneca dall'Italia all'Australia? Un messaggio all'azienda dall'Ue, e cioè quello di rispettare i tempi di consegna. A dirlo è il portavoce ...