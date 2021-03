Usa-Ue: Biden sente von der Leyen, 'impegno a rivitalizzare partnership' (Di venerdì 5 marzo 2021) Washington, 5 mar. (Adnkronos) - Nella telefonata di oggi con la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, Joe Biden ha sottolineato "il suo sostegno all'Unione Europea e il suo impegno a riparare e rivitalizzare la partnership Usa-Ue". Lo rende noto la Casa Bianca con un comunicato con cui conferma che i due leader hanno "convenuto di sospendere per quattro mesi le tariffe collegate alle dispute al Wto nel settore aeronautico e di lavorare per risolvere queste annose dispute". I due leader inoltre hanno "convenuto di coordinarsi su questioni di comune interesse, tra le quali la Cina, la Russia, la Bielorussia, l'Ucraina e i Balcani occidentali". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Washington, 5 mar. (Adnkronos) - Nella telefonata di oggi con la presidente della commissione europea, Ursula von der, Joeha sottolineato "il suo sostegno all'Unione Europea e il suoa riparare elaUsa-Ue". Lo rende noto la Casa Bianca con un comunicato con cui conferma che i due leader hanno "convenuto di sospendere per quattro mesi le tariffe collegate alle dispute al Wto nel settore aeronautico e di lavorare per risolvere queste annose dispute". I due leader inoltre hanno "convenuto di coordinarsi su questioni di comune interesse, tra le quali la Cina, la Russia, la Bielorussia, l'Ucraina e i Balcani occidentali".

Agenzia_Ansa : Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha 'autorizzato' un'operazione per 'catturare o uccidere' il gio… - TgLa7 : Il principe ereditario saudita #MohammedBinSalman ha autorizzato un'operazione per catturare o uccidere il giornali… - repubblica : ?? Raid Usa in Siria, il primo dell'era Biden. Colpite postazioni filo-iraniane: 17 morti, secondo l'Osservatorio pe… - AndreaRoventini : Dello stesso parere è il Dr. Fauci, consigliere del presidente Biden. Le imprese farmaceutiche USA e UE devono cond… - trararitipi : RT @paolorm2012: Usa, Biden corre contro Il Covid: 'Avremo vaccini per tutti gli americani entro la fine di maggio” -