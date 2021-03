Usa, il Senato boccia l'emendamento per l'aumento salario del minimo (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Senato statunitense ha respinto l'emendamento presentato da Bernie Sanders per raddoppiare in cinque anni il salario minimo federale a 15 dollari l'ora, nel piano di aiuti Covid da 1.900 miliardi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 marzo 2021) Ilstatunitense ha respinto l'presentato da Bernie Sanders per raddoppiare in cinque anni ilfederale a 15 dollari l'ora, nel piano di aiuti Covid da 1.900 miliardi ...

