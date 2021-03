Usa, il lavoro ritrova slancio:?379mila posti di lavoro creati a febbraio (Di venerdì 5 marzo 2021) Il lavoro è stato favorito dall’allentamento delle restrizioni alle aziende legate alla pandemia e dalla campagna di vaccinazione. Ma gli Usa hanno ancora un deficit di 9,5 milioni di impieghi rispetto a prima della pandemia Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 5 marzo 2021) Ilè stato favorito dall’allentamento delle restrizioni alle aziende legate alla pandemia e dalla campagna di vaccinazione. Ma gli Usa hanno ancora un deficit di 9,5 milioni di impieghi rispetto a prima della pandemia

