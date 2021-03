Uomini e Donne venerdì 5 marzo, le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico (Di venerdì 5 marzo 2021) Ultima puntata della settimana per Uomini e Donne, cosa succede oggi, venerdì 5 marzo? Se lo chiedono i fan della trasmissione. Di anticipazioni ufficiali, però, nulla. E allora proviamo a capire cosa possa andare in onda nella puntata odierna in base alle registrazioni dei giorni scorsi. Dopo l’ampio spazio dedicato al Trono over e a Gemma Galgani, oggi potrebbe essere il turno del Trono classico. E’ iniziata da alcune settimane l’avventura nel programma condotto da Maria De Filippi di tre tronisti. Nelle precedenti puntate abbiamo visto Samantha Curcio confrontarsi con Roberto, ritenuto dalla ragazza poco interessato a lei. oggi potremmo quindi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 5 marzo 2021) Ultima puntata della settimana per, cosa succede? Se lo chiedono i fan della trasmissione. Diufficiali, però, nulla. E allora proviamo a capire cosa possa andare in onda nella puntata odierna in base alle registrazioni dei giorni scorsi. Dopo l’ampio spazio dedicato ale a Gemma Galgani,potrebbe essere il turno del. E’ iniziata da alcune settimane l’avventura nel programma condotto da Maria De Filippi di tre tronisti. Nelle precedenti puntate abbiamo visto Samantha Curcio confrontarsi con Roberto, ritenuto dalla ragazza poco interessato a lei.potremmo quindi ...

meb : Buone notizie dall’Europa: la Presidente @vonderleyen ha annunciato nuove misure per la parità salariale tra uomini… - poliziadistato : #4marzo Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo #CapodellaPolizia @Palazzo_Chigi lo ha nominato al vertice del Dip… - repubblica : Flash mob contro la violenza sulle donne: uomini in mascherina rossa - VittorioCocive1 : RT @eunewsit: #GiornataInternazionaleDelleDonne, @Europarl_EN: adesso meno retorica, più azioni concrete per colmare il #gendergap. Annunci… - Andrea59749012 : RT @renatobrunetta: Auguri di buon lavoro al neo capo della @poliziadistato Lamberto Giannini. Una vita spesa al servizio del Paese. Con il… -