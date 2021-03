Uomini e Donne, anticipazioni del 5 marzo: gelosie e liti in studio (Di venerdì 5 marzo 2021) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Termina la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo le varie discussioni che ci sono state nell’appuntamento di ieri pomeriggio, cosa accadrà nella puntata di venerdì 5 marzo 2021? Le anticipazioni fornite direttamente dal portale Il Vicolo delle News, dicono che si parlerà del Trono over ma anche quello classico. Nello specifico, Massimiliano e Giacomo sono alle prese con le loro corteggiatrici e le esterne che hanno realizzato giorni prima della registrazione, mentre nel parterre senior si parlerà di Luca con Angela, Elisabetta e Federica. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà più tardi su Canale 5. Discussioni al Trono over Le ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 5 marzo 2021) Quinto ed ultimo appuntamento settimanale diTermina la programmazione settimanale di, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo le varie discussioni che ci sono state nell’appuntamento di ieri pomeriggio, cosa accadrà nella puntata di venerdì 52021? Lefornite direttamente dal portale Il Vicolo delle News, dicono che si parlerà del Trono over ma anche quello classico. Nello specifico, Massimiliano e Giacomo sono alle prese con le loro corteggiatrici e le esterne che hanno realizzato giorni prima della registrazione, mentre nel parterre senior si parlerà di Luca con Angela, Elisabetta e Federica. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa accadrà più tardi su Canale 5. Discussioni al Trono over Le ...

