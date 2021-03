Uomini e Donne, anticipazioni 5 marzo: Massimiliano, Giacomo protagonisti dopo Samantha. Luca per il Trono Over (Di venerdì 5 marzo 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 5 marzo: non si sa ancora bene cosa vedrà l’affezionato pubblico del programma, ma c’è quanto meno qualche ipotesi. Dove eravamo rimasti? Ieri si è parlato molto Samantha Curcio, che ha ottenuto i consensi di tutti per la sua bellezza “curvy” e per la sua spontaneità, ma proprio questa sembra cominciare a rivelarsi un problema: Samantha è “troppo” spontanea e più precisamente … aggressiva! Lo ha dimostrato ieri con il corteggiatore Roberto, che ha accusato di non sembrare abbastanza interessato a lei. Tuttavia tronista ha avuto dalla sua parte Massimiliano Mollicone e Gianni Sperti … Come andrà d’ora in avanti il percorso della ragazza? Uomini e Donne, anticipazioni 5 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 5 marzo 2021): non si sa ancora bene cosa vedrà l’affezionato pubblico del programma, ma c’è quanto meno qualche ipotesi. Dove eravamo rimasti? Ieri si è parlato moltoCurcio, che ha ottenuto i consensi di tutti per la sua bellezza “curvy” e per la sua spontaneità, ma proprio questa sembra cominciare a rivelarsi un problema:è “troppo” spontanea e più precisamente … aggressiva! Lo ha dimostrato ieri con il corteggiatore Roberto, che ha accusato di non sembrare abbastanza interessato a lei. Tuttavia tronista ha avuto dalla sua parteMollicone e Gianni Sperti … Come andrà d’ora in avanti il percorso della ragazza?5 ...

