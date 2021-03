Una vita anticipazioni: il ritorno di Cayetana e le minacce di Genoveva a Marcia (Di venerdì 5 marzo 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domenica 7 marzo 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio quello che accadrà nei prossimi episodi della soap spagnola. Nel pomeriggio di domenica andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1133 di Acacias 38 e la prima parte dell’episodio 1134 della soap spagnola. Come avrete visto negli ultimi episodi in onda su Canale 5, Felipe ha deciso che potrebbe ufficializzare la sua relazione con Genoveva ma, dopo aver parlato con Marcia, ha capito che nel suo cuore c’è ancora amore per la brasiliana. Ramon lo ha invitato a fare chiarezza, perchè deve capire che cosa vuole davvero, anche se Marcia è una donna sposata, fuori quindi dalla sua portata. Dal canto suo Marcia si è resa conto che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 marzo 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domenica 7 marzo 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio quello che accadrà nei prossimi episodi della soap spagnola. Nel pomeriggio di domenica andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1133 di Acacias 38 e la prima parte dell’episodio 1134 della soap spagnola. Come avrete visto negli ultimi episodi in onda su Canale 5, Felipe ha deciso che potrebbe ufficializzare la sua relazione conma, dopo aver parlato con, ha capito che nel suo cuore c’è ancora amore per la brasiliana. Ramon lo ha into a fare chiarezza, perchè deve capire che cosa vuole davvero, anche seè una donna sposata, fuori quindi dalla sua portata. Dal canto suosi è resa conto che ...

