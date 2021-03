Una Vita, anticipazioni 7 marzo: Genoveva umilia e minaccia Marcia (Di venerdì 5 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 7 marzo: la puntata di domenica della telenovela spagnola ci offre un colpo di scena per quanto riguarda il triangolo amoroso tra Felipe, Marcia e Genoveva. Ecco cosa avverrà! Una Vita, anticipazioni 7 marzo: Genoveva cerca di “frenare” Marcia con Felipe Genoveva, dopo che Felipe ha finalmente accettato di far sapere a tutti che stanno insieme, si reca da Marcia, che lui ha appena rivisto per strada. La Salmeròn vuole indurre la Sampaio a stare lontano dal suo attuale fidanzato per cui continua a spasimare anche l’ex cameriera e le dice che non è interessato a lei. Ovviamente, però, sappiamo che non è affatto vero! Genoveva, per essere ancora ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 5 marzo 2021) Una: la puntata di domenica della telenovela spagnola ci offre un colpo di scena per quanto riguarda il triangolo amoroso tra Felipe,. Ecco cosa avverrà! Unacerca di “frenare”con Felipe, dopo che Felipe ha finalmente accettato di far sapere a tutti che stanno insieme, si reca da, che lui ha appena rivisto per strada. La Salmeròn vuole indurre la Sampaio a stare lontano dal suo attuale fidanzato per cui continua a spasimare anche l’ex cameriera e le dice che non è interessato a lei. Ovviamente, però, sappiamo che non è affatto vero!, per essere ancora ...

