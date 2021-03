UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 8 marzo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 8 marzo 2021: Alberto Palladini (Maurizio Aiello) continua a trovarsi in una situazione sempre più difficile da sostenere e dovrà affrontare le richieste di una sempre più esigente Barbara Filangieri (Mariella Valentini). Dopo una tesa discussione con Lara Martinelli (Chiara Conti), Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si renderà conto che i suoi problemi sono appena cominciati. Raffaele (Patrizio Rispo) riferisce al figlio Diego (Francesco Vitiello) l’esito del confronto con Don Giuseppe che riguarda la possibile società fra i due. Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di venerdì 5 marzo 2021)di Unalin onda: Alberto Palladini (Maurizio Aiello) continua a trovarsi in una situazione sempre più difficile da sostenere e dovrà affrontare le richieste di una sempre più esigente Barbara Filangieri (Mariella Valentini). Dopo una tesa discussione con Lara Martinelli (Chiara Conti), Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si renderà conto che i suoi problemi sono appena cominciati. Raffaele (Patrizio Rispo) riferisce al figlio Diego (Francesco Vitiello) l’esito del confronto con Don Giuseppe che riguarda la possibile società fra i due. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

chiarainbloom : Aiuto raga io pensavo che WandaVision fosse uno spin off di un posto al sole - lucio22673283 : RT @biamissing: Saturno su da bravo ridai il posto a Sole. Dall‘isola deserta pianeti giocherelloni. - Passionissime : RT @BrunaGorla: Scegliere un posto nel quale non possiamo fare troppo male e rimanervi, per quanto ci riesce, di fronte al sole. E. M. For… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo onli… - mirianagrassi1 : RT @biamissing: Saturno su da bravo ridai il posto a Sole. Dall‘isola deserta pianeti giocherelloni. -