Un napoletano illustre ospite questa sera al festival di Sanremo

(Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTra poche ore andrà in onda la quarta puntata della 71esima edizione deldella canzone italiana. Nella bella località ligure disi esibiranno i 26 cantanti in gara e si decreterà anche il vincitore tra i quattro ragazzi delle nuove proposte. La conduzione è stata affidata, come l’anno scorso, ad Amadeus che ha scelto di farsi accompagnare durante tutte e cinque lete dall’amico Rosario Fiorello che propriosi esibirà con un artistadi fama nazionale. A calcare il palco dell’Ariston ci sarà Enzo Avitabile che farà un’esibizione molto particolare insieme con i Bottari e lo stesso Fiorello. Oltre al sassofonista...

Ancora un Ospite d'eccezione, Gigi D'Alessio , il cantantepresenta il suo nuovo singolo ... Leggi anche Sanremo 2021: Irama resta in gara come Claudio Villa? L'precedente nella ...... tanto che nel 1871 un censimento effettuato dall'Ufficio di Statisticaindividuava in ... i nostri famosi fotografi come appunto Mimmo Jodice ed oggi con "Primitive Elements" l'...Queste le parole di Enzo Avitabile, domani ospite della seconda serata del 71° Festival di Sanremo. «É stato Fiorello a chiamarmi per realizzare insieme questo tributo a uno dei grandi “figli“ di Napo ...In quella città dei primi anni Ottanta mi trovai subito a casa: vuoi per l’affetto degli amici, vuoi per la curiosità che avevo di scoprire un mondo frainteso ...