Ultim’ora – Gattuso potrebbe sedersi sulla panchina della Fiorentina (Di venerdì 5 marzo 2021) La Fiorentina sembra essere il futuro per Rino Gattuso La Fiorentina sembra essere il futuro per Rino Gattuso. A fine stagione, infatti, Cesare Prandelli dovrebbe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 5 marzo 2021) Lasembra essere il futuro per RinoLasembra essere il futuro per Rino. A fine stagione, infatti, Cesare Prandelli dovrebbe … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CLAMOROSA ULTIM'ORA NUOVI ESAMI PER LUI, SI AVVICINA IL SUO RITORNO IN CAMPO. RIENTRO FONDAMENDALE, GATTUSO… - infoitsport : ULTIM'ORA Kiss Kiss - ADL è già al Mapei Stadium in attesa di Gattuso e la squadra: le ultime - tuttonapoli : ULTIM'ORA Kiss Kiss - ADL è già al Mapei Stadium in attesa di Gattuso e la squadra: le ultime - MondoNapoli : Ultim'ora Sky - Gattuso assente nell'allenamento odierno: il motivo - - tuttonapoli : ULTIM'ORA - Sky - Gattuso non dirige l'allenamento, per il tecnico malanno di stagione -

Ultime Notizie dalla rete : Ultim’ora Gattuso Championship, Norwich – Millwall: quote e pronostico Forza Napoli