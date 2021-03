Ultimo pubblica la foto con Jacqueline Luna Di Giacomo: è amore (Di venerdì 5 marzo 2021) Se prima erano solo indiscrezioni adesso arriva la conferma: nella vita di Ultimo c’è un nuovo amore È ufficiale: Ultimo è innamorato. Oltre ogni indiscrezione e rumors trapelata in questi giorni, è stato proprio il cantante romano a rompere il silenzio e a confermare la love story con una nuova ragazza. Le ricostruzioni fatte dalla community del cantante facevano intendere che Ultimo avesse passato un weeekend in barca in compagnia di una giovane ragazza dai capelli biondi. Avendo escluso che si trattasse della ex Federica Lelli, in questi giorni si è cercato di dare un nome e cognome alla ragazza. I più sostenevano si trattasse di Jacqueline Luca Di Giacomo, figlia della nota showgirl e conduttrice Heather Parisi. Leggi anche: Ultimo e il nuovo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Se prima erano solo indiscrezioni adesso arriva la conferma: nella vita dic’è un nuovoÈ ufficiale:è innamorato. Oltre ogni indiscrezione e rumors trapelata in questi giorni, è stato proprio il cantante romano a rompere il silenzio e a confermare la love story con una nuova ragazza. Le ricostruzioni fatte dalla community del cantante facevano intendere cheavesse passato un weeekend in barca in compagnia di una giovane ragazza dai capelli biondi. Avendo escluso che si trattasse della ex Federica Lelli, in questi giorni si è cercato di dare un nome e cognome alla ragazza. I più sostenevano si trattasse diLuca Di, figlia della nota showgirl e conduttrice Heather Parisi. Leggi anche:e il nuovo ...

