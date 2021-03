Ultimo – L’Occhio di Falco, trama e trailer del film in onda venerdì 5 marzo su Canale 5 (Di venerdì 5 marzo 2021) Ultimo – L’Occhio di Falco, trama e trailer del film tv in onda venerdì 5 marzo 2021 alle 21:20 su Canale 5. venerdì 5 marzo 2021 su Canale 5 andrà in onda il film “Ultimo – L’Occhio di Falco”. In realtà si tratta della quarta miniserie sul personaggio di Ultimo, interpretato da Raoul Bova, e composta da due puntata, che stasera sarà rieditata in un film tv. L’appuntamento con il film tv, diretto da Michele Soavi, è alle 21:40 circa su Canale 5. La miniserie ha debuttato nel 2013 su Canale 5, dove i ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 5 marzo 2021)dideltv in2021 alle 21:20 su5.2021 su5 andrà inildi”. In realtà si tratta della quarta miniserie sul personaggio di, interpretato da Raoul Bova, e composta da due puntata, che stasera sarà rieditata in untv. L’appuntamento con iltv, diretto da Michele Soavi, è alle 21:40 circa su5. La miniserie ha debuttato nel 2013 su5, dove i ...

