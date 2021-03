Ultimo – L’occhio del falco: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 5 marzo 2021) Ultimo – L’occhio del falco: trama, cast e streaming del film Questa sera, venerdì 5 marzo 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Ultimo – L’occhio del falco, miniserie televisiva già trasmessa su Canale 5 il 7 e 8 gennaio 2013 per la regia di Michele Soavi. È la quarta miniserie dedicata alle vicissitudini di Ultimo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Gennaio 2011. La storia si apre con il processo a carico del Colonnello Roberto Di Stefano, conosciuto nella storia dei carabinieri come “Ultimo”, che è tenuto sotto inchiesta dalla procura di Palermo in quanto sospettato di favoreggiamento e collusione con la Mafia. Nel gennaio 1993 “Ultimo” era in missione speciale con i suoi uomini del ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021)del: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 5 marzo 2021, alle ore 21,20 su Canale 5 va in ondadel, miniserie televisiva già trasmessa su Canale 5 il 7 e 8 gennaio 2013 per la regia di Michele Soavi. È la quarta miniserie dedicata alle vicissitudini di. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Gennaio 2011. La storia si apre con il processo a carico del Colonnello Roberto Di Stefano, conosciuto nella storia dei carabinieri come “”, che è tenuto sotto inchiesta dalla procura di Palermo in quanto sospettato di favoreggiamento e collusione con la Mafia. Nel gennaio 1993 “” era in missione speciale con i suoi uomini del ...

QuiMediaset_it : RT @fictionmediaset: Il capitano #Ultimo vi da appuntamento su #Canale5 per una prima serata adrenalinica con #RaoulBova ???? A più tardi con… - fictionmediaset : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 va in onda #Ultimo L'occhio del falco, con #RaoulBova panni del colonnello Roberto Di Stefa… - Elisa88873894 : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 va in onda #Ultimo L'occhio del falco, con #RaoulBova panni del colonnello Roberto Di Stefa… - BovaSpain : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 va in onda #Ultimo L'occhio del falco, con #RaoulBova panni del colonnello Roberto Di Stefa… - BovaSpain : RT @fictionmediaset: La sfida per il Capitano Ultimo, è combattere lo smaltimento illegale dei rifiuti tossici, uno dei nuovi affari di pun… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimo L’occhio Lo chiamavano lo "sgagnagrùp" Intorno Tirano