Ultimo innamorato: prima foto di coppia con la fidanzata, è la figlia di una showgirl (Di venerdì 5 marzo 2021) Ultimo ha reso pubblica la sua storia d'amore con la sua fidanzata, Jacqueline: Lei è la figlia di una famosissima showgirl, Ecco la prima foto di coppia. E' stato il vincitore al Festival di Sanremo 2018 nella categoria 'Nuove proposte' con il brano 'Il ballo delle incertezze' ed è arrivato secondo l'anno dopo con il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

