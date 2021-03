Ultimo episodio Montalbano: Luca Zingaretti racconta il suo ultimo Montalbano, pazzo di Greta Scarano (Di venerdì 5 marzo 2021) Durante la conferenza stampa della nuova puntata de Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti (in onda l’8 marzo su Rai1 in prima serata), Luca Zingaretti non ha nascosto la sua ammirazione per la collega Greta Scarano: “Arriva una ragazza, interpretata da un’attrice oltre che bellissima, molto brava, che porta in scena una sensualità rara, e il commissario viene steso. Steso completamente”. Il commissario Montalbano KO Il metodo Catalanotti è un episodio particolare, perché stravolge tutto quello che abbiamo sempre pensato di sapere su Montalbano. Come commenta Zingaretti, “Camilleri opera una sorta di tradimento nei confronti del suo personaggio. Per tanti anni, ci ha ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Durante la conferenza stampa della nuova puntata de Il commissario– Il metodo Catalanotti (in onda l’8 marzo su Rai1 in prima serata),non ha nascosto la sua ammirazione per la collega: “Arriva una ragazza, interpretata da un’attrice oltre che bellissima, molto brava, che porta in scena una sensualità rara, e il commissario viene steso. Steso completamente”. Il commissarioKO Il metodo Catalanotti è unparticolare, perché stravolge tutto quello che abbiamo sempre pensato di sapere su. Come commenta, “Camilleri opera una sorta di tradimento nei confronti del suo personaggio. Per tanti anni, ci ha ...

