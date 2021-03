Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata

(Di venerdì 5 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 9.33 – Juventus, nuovi tamponi – La positività al Covid di Rodrigo Bentancur fa scattare nuovamente l’allarme in casa Juve: oggi nuovi tamponi per il gruppo squadra. Ore 9.01 – Assembramenti prima del derby – La Polizia di di Milano ha identificato e sanzionato alcuni tifosi di Milan e Inter per gli assembramenti verificatisi prima del derby. I dettagli Ore 8.32 – Inter, Suning non molla – Suning potrebbe rimanere in controllo dell’Inter accettando il finanziamento da parte del gruppo finanziario statunitense Fortress. Lo scenario Ore 8.01 – Gattuso caccia Mario Rui – Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso nel corso ...

Agenzia_Ansa : Salgono ancora i positivi al covid: sono 22.865, le vittime 339 nelle ultime 24 ore. Sono 339.635 i test, il tasso… - fanpage : Il Texas torna alla normalità. Addio alle mascherine e riaperte tutte le attività. - RegioneER : #Coronavirus. A febbraio nelle #scuole dell'#EmiliaRomagna 6mila positivi tra alunni, insegnanti e personale: +70%.… - corgiallorosso : #Micki è stanco e non trascina più. Fonseca lo ha capito, lo farà riposare - PuntoCellulare : I nuovi smartphone Red Magic 6 e Red Magic 6 Pro sono stati svelati oggi, come anticipato nelle ultime settimane en… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il Sole 24 ORE

Giuseppe Di Rosa, è stato nominato Vice Presidente Provinciale del CODACONS. A comunicarlo è Pierluigi Cappello Vice Presidente Regionale della associazione che in una nota afferma: "In una società in ...Nellesettimane la curva dei contagi covid in Campania si è alzata vertiginosamente così come anche l'allerta degli addetti ai lavori. L'aumento dei positivi è connesso alle varianti, ...Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav, l'Ente autonomo Volturno che gestisce una buona parte del servizio di trasporto ferroviario pubblico della Campania, è per sua natura un ...È morto a 76 anni Ferdinando Pampaloni, originario di Montelupo Fiorentino. A 20 anni si era trasferito a Prato dove ha cresciuto tre generazioni di calciatori ...