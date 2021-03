Ufficiale : l'America's Cup inizia il 10 Marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Adesso è Ufficiale: inizio della prima regata mercoledì 10 Marzo, alle 4.00 ora italiana, sui campi di regata A ed E Le regate si svolgeranno con grado di allerta 2 a causa dell'emergenza covid-19 in Nuova Zealanda, con la presenza di pubblico minima come da decreto nazionale.Causa invece dell'altra allerta tsunami, il 5 Marzo il Team di Luna Rossa ha deciso di non allenarsi. Questo è il calendario Ufficiale : Mercoledì 10 Marzo: Gara 1 e Gara 2 Venerdì 12 Marzo: Gara 3 e Gara 4 Sabato 13 Marzo: Gara 5 e Gara 6 Domenica 14 Marzo: Gara 7 ed eventuale Gara 8 y key 6901ea96cb13f03d.html Leggi su velaac (Di venerdì 5 marzo 2021) Adesso è: inizio della prima regata mercoledì 10, alle 4.00 ora italiana, sui campi di regata A ed E Le regate si svolgeranno con grado di allerta 2 a causa dell'emergenza covid-19 in Nuova Zealanda, con la presenza di pubblico minima come da decreto nazionale.Causa invece dell'altra allerta tsunami, il 5il Team di Luna Rossa ha deciso di non allenarsi. Questo è il calendario: Mercoledì 10: Gara 1 e Gara 2 Venerdì 12: Gara 3 e Gara 4 Sabato 13: Gara 5 e Gara 6 Domenica 14: Gara 7 ed eventuale Gara 8 y key 6901ea96cb13f03d.html

MazzaliVanna : RT @RaiNews: Confermata la data d'inizio della finalissima: 'defender' e sfidante ufficiale incroceranno le vele - nella prima regata della… - RaiNews : Confermata la data d'inizio della finalissima: 'defender' e sfidante ufficiale incroceranno le vele - nella prima r… - GQitalia : Ecco gli orologi più belli con cui tenere i tempi delle regate, in attesa del via ufficiale dell'America's Cup… - Veladuepuntozer : America’s Cup 2021, il nuovo calendario delle gare. Il via ufficiale il 10 m - SvSport1 : Vela. Ufficiale, Luna Rossa e Pietro Sibello torneranno in acqua dal 10 marzo per contendere l'America's Cupa a Tea… -