Ufficiale il Realme C21: bastano 100 euro per averlo (mercato asiatico) (Di venerdì 5 marzo 2021) Adesso il Realme C21 è Ufficiale, almeno per il mercato malaysiano (non sappiamo se il dispositivo verrà poi proposto anche altrove, magari in europa). In ogni caso, abbiamo ritenuto opportuno parlarvene per l’interessante rapporto qualità/prezzo che caratterizza il telefono, che monta un display LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ ed è equipaggiato con il processore MediaTek Helio G35 (dotato di GPU IMG GE8320). Il Realme C21 include 3GB di RAM LPDDR4x e 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Presenti a bordo 3 slot (2x SIM, 1x microSD) ed il lettore di impronte digitali posteriore. Sono incluse nel pacchetto le connettività 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, microUSB (manca l’ingresso USB-C, avendo adottato il produttore per il device una soluzione ormai datata), Bluetooth 5.0, jack per le ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Adesso ilC21 è, almeno per ilmalaysiano (non sappiamo se il dispositivo verrà poi proposto anche altrove, magari inpa). In ogni caso, abbiamo ritenuto opportuno parlarvene per l’interessante rapporto qualità/prezzo che caratterizza il telefono, che monta un display LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ ed è equipaggiato con il processore MediaTek Helio G35 (dotato di GPU IMG GE8320). IlC21 include 3GB di RAM LPDDR4x e 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Presenti a bordo 3 slot (2x SIM, 1x microSD) ed il lettore di impronte digitali posteriore. Sono incluse nel pacchetto le connettività 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, microUSB (manca l’ingresso USB-C, avendo adottato il produttore per il device una soluzione ormai datata), Bluetooth 5.0, jack per le ...

