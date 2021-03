UFFICIALE Cagliari | Roberto Colombo lascia | il comunicato della società

(Di sabato 6 marzo 2021)ildopo sei anni: questo ildel club rossoblù sulla separazione dal dirigenteildopo sei anni. Il dirigente – che ricopriva la carica di collaboratore dell’area tecnica – intraprenderà una avventura professionale. Ildel club rossoblù. «IlCalcio comunica la chiusura dell’esperienza professionale in rossoblù di. Il dirigente, classe 1975,il Club dopo sei anni, da quell’estate 2015 in cui sbarcò in Sardegna come uno dei portiericavalcata verso l’immediato ritorno nella massima serie». CONTINUA A LEGGERE SU ...

calciomercatoit : ???? #Cagliari, addio al dirigente #Colombo: è UFFICIALE ?? #CMITmercato - sardanews : Cagliari, è ufficiale: domani riparte la ruota panoramica al porto - vivere_sardegna : Cagliari, è ufficiale: domani riparte la ruota panoramica al porto - NotiziarioC : UFFICIALE: Un attaccant ex Cagliari torna in Brasile - sardanews : Cagliari, ora è ufficiale: “Dopo cinque mesi riapriamo la ruota panoramica al porto” -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Cagliari

Calcio Casteddu

Gravina lunedì sarà in Sardegna , apresso la sede della FIGC , e probabilmente anche presso il Centro Federale di Sa Rodia . Si tratta della prima uscitadel presidente della FIGC ...Attraverso un comunicatosul proprio sito, ilha reso noto l'addio del dirigente Roberto Colombo C'è aria di cambiamento in casa. Dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco e l'arrivo di Leonardo ...Dopo due settimane di stop (rinviate le gare contro Cus Cagliari e San Salvatore Selargius) l’Alma Patti torna sul parquet per un impegno ufficiale di campionato. Le atlete siciliane sono in viaggio v ...Sorride Claudio Ranieri che ha ritrovato il centrocampista Morten Thorsby che aveva saltato il derby di mercoledì col Genoa per colpa di alcuni sintomi influenzali. (ANSA) ...