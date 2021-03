UFC NEWS: tutte le novità sui prossimi match (Di venerdì 5 marzo 2021) UFC NEWS: sono davvero tante le novità sui prossimi match in programma. Infatti, non solo negli ultimi giorni la UFC ha ufficializzato diversi match, ma giungono anche numerose indiscrezioni sui vari incontri in lavorazione per i prossimi mesi. Ma dal mondo UFC giungono anche brutte notizie per i fan delle Mixed Martial Arts. Innanzitutto perché la situazione di Khamzat Chimaev diventa sempre più complicata. In secondo luogo perché pochi giorni fa la UFC ha licenziato due vere e proprie leggende della MMA. Dunque, in attesa dello straordinario evento di questo fine settimana (UFC 259), è ora il momento di analizzare tutte le ultime UFC NEWS. UFC NEWS: quali sono le novità sui prossimi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 marzo 2021) UFC: sono davvero tante lesuiin programma. Infatti, non solo negli ultimi giorni la UFC ha ufficializzato diversi, ma giungono anche numerose indiscrezioni sui vari incontri in lavorazione per imesi. Ma dal mondo UFC giungono anche brutte notizie per i fan delle Mixed Martial Arts. Innanzitutto perché la situazione di Khamzat Chimaev diventa sempre più complicata. In secondo luogo perché pochi giorni fa la UFC ha licenziato due vere e proprie leggende della MMA. Dunque, in attesa dello straordinario evento di questo fine settimana (UFC 259), è ora il momento di analizzarele ultime UFC. UFC: quali sono lesui...

Ultime Notizie dalla rete : UFC NEWS 'Vi svelo la più grande paura di Cristiano Ronaldo' ROMA - L'ex campione di MMA Khabib Nurmagomédov , che ha annunciato il ritiro dall'UFC dopo il trionfo su Justin Gaethje per sottomissione, in un'intervista con lo YouTuber russo KraSava, ha parlato della sua amicizia con Cristiano Ronaldo , ha rivelato il messaggio che Zlatan ...

George Clooney produrrà una docuserie sullo scandalo sessuale della Ohio State University A portare alla luce questa storia di abusi è stato l'ex wrestler dell'Ohio State e campione UFC Mark Coleman che avrebbe riferito di presunti abusi sessuali e somministrazione di steroidi da parte ...

UFC NEWS: le novità sui prossimi match Periodico Daily - Notizie Kurt Angle: "Dana White mi offrì un contratto per la UFC dopo il mio stint in WWE" Nella sua ultima intervista, il WWE Hall of Famer ha raccontato come qualche anno fa arrivò molto vicino a vestire i panni del fighter di MMA sui ring della compagnia numero uno al mondo ...

"Vi svelo la più grande paura di Cristiano Ronaldo" L'ex campione di MMA Khabib Nurmagomédov ha parlato della sua amicizia con CR7, ed ha rivelato il messaggio che Ibra gli ha inviato prima del suo ultimo match ...

