UFC | Adesanya al peso con pizza e mano a ‘cuoppo’ Frecciata a Vettori? VIDEO

Si avvicina il momento di un match stellare che vedrà due campioni a confronto in UFC: Jan Blachowicz (27-8-0) contro Israel Adesanya (20-0), nella notte tra sabato e domenica. Il fuoriclasse nigeriano è stato il protagonista assoluto della cerimonia del peso con un cartone di pizza dal duplice significato. Qualcuno l'ha interpretato come un messaggio a Marvin Vettori. I due in passato – con la complicità di un match dal verdetto discusso a favore del classe 1989 – si sono scambiati qualche messaggio al veleno sui social. Ma l'interpretazione più probabile dovrebbe risiedere nella grande differenza di peso tra Blachowicz e Adesanya con quest'ultimo che potrebbe aver messo l'accento su questo fattore della sfida.

Ultime Notizie dalla rete : UFC Adesanya Marvin Vettori prepara l'incontro con Darren Till il 10 aprile. La dieta speciale: mangia chili di pasta ... ma prima è meglio iniziare con il match del 10 aprile ad Abu Dhabi, sulla Fight Island dell'Ufc. ... Ha conquistato gli Usa Questo perché il detentore della cintura, Israel Adesanya , ha deciso di ...

La nuova sfida di Vettori: ad Aprile contro Till, poi... ... forse, e il primo è fissato per il 10 aprile ad Abu Dhabi: sulla Fight Island dell'Ufc Marvin ... Con l'attuale detentore della cintura Israel Adesanya che ha deciso di salire di categoria e andare nei ...

