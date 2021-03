Turismo, ecco come fare revenue management nell'extralberghiero (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Labitalia) - Luigi Gargiulo, affittacamere di Massa Lubrense, nel 2019 ha registrato un aumento delle prenotazioni dirette dal 15% al 30% rispetto al 2018 e un +18% sul fatturato. Per Patrizio Lancini, che gestisce un B&B ad Arezzo, nello stesso periodo l'utile è stato del +20%. Il property manager Simone Majeli, operativo sul Lago di Como, nel 2020 nonostante il crollo delle prenotazioni causato dalla pandemia ha raddoppiato il numero delle proprietà gestite e fatturato il 10% in più rispetto al 2019. come Gaetano Russello, che gestisce case vacanza ad Agrigento e nel 2020 ha ottenuto risultati migliori del 2019. Cosa hanno in comune questi quattro casi di successo? Sono tutti allievi di Giuseppe Murina, formatore esperto di revenue management per l'extralberghiero, in libreria (e su ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Labitalia) - Luigi Gargiulo, affittacamere di Massa Lubrense, nel 2019 ha registrato un aumento delle prenotazioni dirette dal 15% al 30% rispetto al 2018 e un +18% sul fatturato. Per Patrizio Lancini, che gestisce un B&B ad Arezzo,o stesso periodo l'utile è stato del +20%. Il property manager Simone Majeli, operativo sul Lago di Como, nel 2020 nonostante il crollo delle prenotazioni causato dalla pandemia ha raddoppiato il numero delle proprietà gestite e fatturato il 10% in più rispetto al 2019.Gaetano Russello, che gestisce case vacanza ad Agrigento e nel 2020 ha ottenuto risultati migliori del 2019. Cosa hanno in comune questi quattro casi di successo? Sono tutti allievi di Giuseppe Murina, formatore esperto diper l', in libreria (e su ...

