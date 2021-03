Trump, fallito l’impeachment i dem ci riprovano con i giudici. Come la sinistra in Italia (Di venerdì 5 marzo 2021) fallito il misero tentativo di sfregiare l’ex-presidente statunitense Donald Trump con l’impeachment i dem Usa ci riprovano attraverso i giudici. Proprio Come fa abitualmente la sinistra in Italia. Che invece di battere gli avversari politici nelle urne cerca di farli perseguire dalla magistratura. Una concezione vetero-stalinista. Da questo punto di vista va letta l’iniziativa del deputato democratico Eric Swalwell. Che è stato uno dei manager del processo di impeachment contro Donald Trump. Ora Swalwell accusa l’ex-presidente, il figlio maggiore, Rudy Giuliani ed altri di aver incitato l’attacco contro il Congresso del 6 gennaio scorso. “Gli orribili fatti del 6 gennaio sono una diretta e prevedibile conseguenza delle loro azioni ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 marzo 2021)il misero tentativo di sfregiare l’ex-presidente statunitense Donaldconi dem Usa ciattraverso i. Propriofa abitualmente lain. Che invece di battere gli avversari politici nelle urne cerca di farli perseguire dalla magistratura. Una concezione vetero-stalinista. Da questo punto di vista va letta l’iniziativa del deputato democratico Eric Swalwell. Che è stato uno dei manager del processo di impeachment contro Donald. Ora Swalwell accusa l’ex-presidente, il figlio maggiore, Rudy Giuliani ed altri di aver incitato l’attacco contro il Congresso del 6 gennaio scorso. “Gli orribili fatti del 6 gennaio sono una diretta e prevedibile conseguenza delle loro azioni ...

Ephraimgolan79 : @euricona Le elezioni non sono truccate perchè infatti non esiste alcuna prova degli imbrogli, Trump ha fallito nel dimostrarlo. - FormulaPassion : Dove ha fallito la Storia la #F1 ha avuto successo - chattie00 : @La7tv @Ariachetira @giamma71 Ma che significa 'ci piaceva Trump', perché non diciamo la verità, sú... C'era una pr… - VirgilioZanni : RT @sumaistu47: Ciccio, noi ti vogliamo bene, ma guarda che il fallito pazzo e nazista #trump, aveva 18 miliardi di debiti, quando la mafia… - sumaistu47 : Ciccio, noi ti vogliamo bene, ma guarda che il fallito pazzo e nazista #trump, aveva 18 miliardi di debiti, quando… -